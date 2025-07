Fix! Rapid vermeldet Abgang von Offensivmann

Während auf der Seite der Zugänge weiterhin auf Marko Arnautovic gehofft wird, macht der SK Rapid bei den Abgängen Nägel mit Köpfen: Die Grün-Weißen trennen sich per sofort von Offensivmann Thierry Gale! Der 23-Jährige, der zuletzt an den polnischen Erstligisten Piast Gliwice verliehen gewesen war, wechselt fix zu den Bolton Wanderers nach England in die League One …