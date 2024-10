Alaba vor dem Aus? Die Wahrheit hinter dem Bericht

Der spanische Sportjournalist Edu Pidal vom Radiosender „Onda Cero“ hat mit dieser Aussage für viel Aufregung gesorgt: „Alaba hat nach dem Training starke Schmerzen. Der Knorpel hat abgebaut, was dazu führt, dass die Knochen im Knie aufeinander reiben. Es besteht die Sorge, dass er gar nicht mehr zum Fußball zurückkehren kann.“ Jetzt gibt es eine erneute Wende in der Geschichte um das Knie der österreichischen (Fußball-) Nation.