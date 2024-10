Sorgen um Alaba! Spanier sprechen von Karriereende

Auch die „AS“ berichtete vor wenigen Wochen, dass die Verletzung des der 32-jährigen Wieners schlimmer war, als zuerst gedacht. Neben einem Kreuzband soll sich Alaba auch am Meniskus und einigen Sehnen Verletzungen zugezogen haben. In Spanien werden deshalb zusehend mehr Stimmen laut, die befürchten, dass sich das Comeback noch weiter verzögert und vor allem Alaba nicht mehr an seine alte Form anknüpfen kann. Schließlich war die Rückkehr des „königlichen“ Abwehrchefs für November geplant gewesen.