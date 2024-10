Schallenberg: Müssen Gewissheiten zu Grabe tragen

Schallenberg: „Die Lage ist hochgefährlich“

Österreichs Bundesheer stellt derzeit laut eigenen Angaben ein Kontingent von rund 160 UNIFIL-Soldaten. Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) betonte am Montagabend in der „ZiB 2“ in einer Schaltung aus Luxemburg, dass sein Job momentan wohl fast zum Verzweifeln schwierig sei: Die Lage sei hochgefährlich. Man stehe in regem Austausch mit den Botschaften in Israel und dem Libanon. Österreich habe seine Position gegenüber Israel klar dargelegt – der Schutz der UN-Soldaten sei eine klare Pflicht.