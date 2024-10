Experte: „Iran droht, Welt in Brand zu setzen“

Ein potenzieller Gegenangriff Israels auf Irans Erdölanlagen hätte fatale Konsequenzen, erklärt der Iran-Experte im krone.tv-Talk. „Es geht wirklich um das wirtschaftliche Überleben eines sanktionierten Landes“. Der Iran habe angekündigt, dann mit Sicherheit zurückzuschlagen. „Sie sehen dann alle Erdölanlagen in der Nachbarschaft als Opfer, weil die arabischen Staaten und die USA, die ja zum Teil vom saudischen Erdöl mit amerikanischen Firmen involviert sind, die Israelis nicht zurückhalten. Sie werden sagen, das wird kein Angriff sein, den wir den Israelis allein zuschreiben, sondern wir rechnen damit, dass die USA das auch machen werden. Momentan ist das, was aus Teheran kommt: ,Ja, tut es ruhig und wir setzen die Welt in Brand, weil wirtschaftlich überlebt es der Westen dann auch nicht.‘“