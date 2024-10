Wirbel um Verstoß gegen Parteienförderungsgesetz

Am 19. Jänner 2025 wird im Burgenland ein neuer Landtag gewählt. Geht es nach der SPÖ, dann startet der Wahlkampf erst am 6. Jänner – vier Tage vor dem vorgezogenen Wahltag am 10. Jänner. Inoffiziell scheint der Kampf um das politische Leiberl für so manchen Kandidaten schon an Fahrt aufgenommen zu haben und das sorgt für die ersten seltsamen Blüten, die jeder Wahlkampf mit sich bringt.