Steirischer ÖVP-Chef sieht „Richtungsentscheid“

Freiheitliche sehen „Wunsch nach Veränderung“

Jubel über die FPÖ-Zugewinne in Vorarlberg herrscht bei den Freiheitlichen: „Einmal mehr wurde augenscheinlich, dass es einen starken Wunsch nach politischer Veränderung in der Bevölkerung gibt“, freute sich Kunasek. Er erwartet auch in der Steiermark „Umbrüche in der politischen Landschaft“.