Familie ließ für Richard Lugner Ballons steigen

Leo Lugner teilte die bewegenden Momente am Freitagnachmittag in seiner Instagram-Story. Wie in dem Clip, der auch in der Insta-Story der Lugner-City veröffentlicht wurde, zu sehen ist, gab es dem Opernball-Zampano zu Ehren ein Gläschen Sekt, bevor rote und weiße Herz-Luftballons in den Himmel geschickt wurden.