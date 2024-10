Wie erkennt man eigentlich eine Demenz-Erkrankung?

„Weil sie einer 83-Jährigen eine Pension am Traunsee viel zu billig abgekauft haben sollen, wurden am Dienstag am Landesgericht Wels fünf Personen (Anwälte und Makler) nicht rechtskräftig zu Haftstrafen verurteilt. Viel wurde beim Prozess über die – womöglich – nicht erkannte Demenzerkrankung der Frau gesprochen. Nun stellt sich die Frage: Wie erkennt man die Erkrankung im Alltag?