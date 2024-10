„Das Pensionsalter darf nicht erhöht werden“

Aktuell leben im Burgenland 97.569 Personen, die älter als 60 Jahre sind – 32,3 Prozent der Bevölkerung. Am 17. Oktober steht das SPÖ-Maßnahmenpaket für die ältere Generation auf der Tagesordnung der Landtagssitzung – mittels Entschließungsantrag wird dabei die Bundesregierung.

Erhöhung des Antrittsalters: Absage aus dem Burgenland

Die Marschrichtung ist klar: „Wir fordern eine Sicherung der gesetzlichen, lebensstandarderhaltenden Pensionen und eine klare Absage an jegliche Tendenzen zur Erhöhung des Antrittsalters“, erläutert SPÖ-Klubchef Roland Fürst. 45 Arbeitsjahre müssten genug sein. „Nach einem langen Arbeitsleben verdienen die Menschen das Recht auf eine abgesicherte Pension, ohne dabei gezwungen zu werden, länger zu arbeiten“, ergänzt SPÖ-Bereichssprecherin Verena Dunst. Zudem seien die Arbeitsbedingungen in einigen Branchen ohnehin gesundheitsbelastend. Die meisten Menschen würden es in Folge nicht schaffen, bis 65 geschweige denn bis 67 zu arbeiten.