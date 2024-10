Parkplatz-Abzocker lähmen Bezirksgerichte

„Es kommt immer auf den Einzelfall an“

Wer sich dem Geschäftsmodell der Parkplatz-Abzocke verschrieben hat, lässt jedenfalls nicht so schnell locker. „Die Kläger gehen sehr oft in die zweite Instanz“, berichtet Weiß, der viele dieser Fälle dann am Landesgericht für Zivilrechtssachen verhandelt. Bekommen dort öfter die Kläger oder die Beklagten Recht? „Es hält sich die Waage“, so Weiß. Wie die Chancen für Betroffene stünden, könne man pauschal schlecht sagen: „Es kommt immer auf den Einzelfall an.“