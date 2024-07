So wurde Parkplatz-Abzocker in die Knie gezwungen

Seit Monaten flattern unbescholtenen Wienern Briefe eines Anwalts ins Haus. Der Grund: Sie haben in den vergangenen Wochen mindestens einmal kurz am verlassenen Grundstück am Marathonweg 22 in der Leopoldstadt gehalten. In den Briefen werden die Betroffenen aufgefordert, 399 Euro wegen des Befahrens eines Privatgrundes zu zahlen. Andernfalls droht ein Anwalt mit einer Besitzstörungsklage – die „Krone“ berichtete mehrfach. Manche Familien haben Dutzende dieser Forderungen bekommen. Manche haben gezahlt, andere wollten sich gegen die „Abzocke“ wehren. So auch die Mandantin von Anwalt Thomas Breuss. Sie ließ es auf eine Klage ankommen.