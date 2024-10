Endlich Ski fahren! Oder doch weiter weg?

Während sich die einen auf den Winter und das Skifahren freuen, denken die anderen an schöne Ziele auf der Fernstrecke. Darauf hat sich Phillies Ramberger spezialisiert. Sie ist Präsidentin des Österreichischen Verbandes der Reisebüros (ÖVT) und hat vor 20 Jahren PUR Touristik gegründet, einen Anbieter für maßgeschneiderte Luxusreisen, vor allem in die Emirate, in den Indischen Ozean oder etwa Südostasien, um einige Beispiele zu nennen. Sie nutzt ihre lange Erfahrung in der Tourismusbranche, um ihren Kunden unvergessliche Reiseerlebnisse zu ermöglichen. Der europäische Luxusreisemarkt zeigt ein beeindruckendes, ja geradezu erstaunliches Wachstum – in Österreich wird das Volumen auf etwa 900 Millionen bis 1,1 Milliarden Euro geschätzt. Das bestätigt zum einen, dass uns Österreichern Urlaub in jedem Segment wichtig ist, und zum anderen, dass es Sinn macht, auf einen Urlaub zu sparen, um tatsächlich „Once in a lifetime“-Reisen zu erleben!