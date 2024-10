Chemie-Nobelpreis für Code-Knacker von Proteinen

Der Chemie-Nobelpreis 2024 geht zur einen Hälfte an den US-Forscher David Baker von der University of Washington (USA) „für computergestütztes Proteindesign“ und zur anderen Hälfte an den gebürtigen Briten Demis Hassabis und seinen US-Kollegen John M. Jumper, die beide bei Google DeepMind in London arbeiten, „für die Vorhersage von Proteinstrukturen“.