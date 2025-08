So wird Ihre Katze zur nützlichen Datenjägerin

Was tun mit der Beute?

Nicht immer ist das erlegte Tier tot. In vielen Fällen lässt es sich unverletzt wieder freilassen. Ist es verletzt, sollte eine Wildtierstation kontaktiert werden. Tote Tiere dürfen in Österreich nicht einfach im Hausmüll entsorgt werden. Je nach Gemeinde gelten unterschiedliche Regelungen. Wer unsicher ist, informiert sich am besten direkt beim Magistrat oder Gemeindeamt.