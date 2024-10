Medizin-Nobelpreis geht an zwei microRNA-Forscher

Der Nobelpreis für Medizin und Physiologie 2024 geht an den US-Biologen Victor Ambros und dessen Landsmann, den Genetiker Gary Ruvkun, für die Entdeckung der microRNA und deren wichtigen Rolle bei der Genregulation. Das hat am Montagvormittag das Nobelpreis-Komitee am Karolinska-Institut in Stockholm bekannt geben.