Physik-Nobelpreis geht heuer an KI-Forscher

Der Nobelpreis für Physik wird seit 1901 jährlich vergeben und ist seit 2020 mit elf Millionen Schwedischen Kronen (ca. 970.000 Euro) dotiert. Der Preis 2024 geht an John J. Hopfield von der Princeton University und Geoffrey E. Hinton von der University of Toronto – für Forschungen an den Grundlagen zu maschinellem Lernen.