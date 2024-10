So sollen Öffis noch sicherer werden

Wien ist nicht nur die lebenswerteste Stadt der Welt, sondern auch eine der sichersten – das bestätigen regelmäßig verschiedene Rankings. Auch die hohe Qualität der Öffis trägt dazu bei. Laut „Wiener Lebensqualitätsstudie 2023“, für die mehr als 8000 Haushalte befragt wurden, sind 87 Prozent der Menschen in Wien zufrieden mit den Öffis in der Stadt. Doch wie steht es um das Sicherheitsgefühl der Fahrgäste? Die Wiener Linien möchten den Sicherheitsstand jetzt verbessern und weiter ausbauen. Dazu werden rund vier Millionen Euro in die unterirdischen Straßenbahn-Haltestellen investiert. Diese bestehen aus den Stationen Eichenstraße, Matzleinsdorfer Platz, Blechturmgasse, Kliebergasse und Laurenzgasse. Indes setzt auch die ÖBB auf eine umfassendes Sicherheitskonzept für Fahrgäste. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.