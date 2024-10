Mitsubishi Outlander: Flaggschiff mit Pferdefuß

Geduldsspiel am falschen Ende

Allerdings gibt es beim neuen Outlander auch ein paar „Aber“, die das äußerlich wie ausstattungstechnisch attraktive Mitsubishi-Modell ein wenig abwerten. Da ist einmal die Tatsache, dass der Outlander hierzulande, wenn er denn zu Beginn des kommenden Jahres auf unsere Straßen rollt, weiterhin nur mit einem doch recht schwachbrüstigen, einphasigen Lader mit 3,7 kW bestückt ist. Das heißt dann nach Angaben der Japaner 6,5 Stunden am AC-Lader zu Hause, bis der Akku voll ist. Die alternativ beworbene Schnellladefunktion in 32 Minuten auf 80 Prozent ist in unserem Elektro-Alltag Utopie, denn der Outlander wird mit dem in Japan populären CHAdeMo-Lader geliefert. Hierzulande hat das System mittlerweile eine ähnliche Verbreitung wie Bildplattenspieler.