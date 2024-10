Zwischen Himmel und Hölle: Ein Leben unter Hunden

Die tödliche Bissattacke auf eine Joggerin jährte sich Anfang Oktober, das traurige Bild der Kerzen am Ort des Geschehens wird in unseren Köpfen wohl nie verblassen. Die Halterin von „Elmo“ fasste vor Gericht 15 Monate Haft aus, fünf davon unbedingt – das wurde aber nachträglich in eine Geldstrafe in Höhe von 1.800 Euro umgewandelt. Der blanke Hohn, für die Hinterbliebenen.