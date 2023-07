Frau (52) mit Enkelkindern von Hund attackiert

Der Rottweiler soll laut Polizei in Wilfleinsdorf in Bruck an der Leitha von einem Garten auf die Straße gelaufen sein und die Frau und die zwei Kinder angegriffen und mehrfach gebissen haben. Die Polizei geht davon aus, dass alle drei Personen bei der Attacke kurz vor 18.30 Uhr schwer verletzt wurden.