Jägerin gab Schuss ab: „Sie haben nicht gegrüßt“

Zu diesen neuen Vorwürfen will die Jägerin auf Anraten ihres Anwaltes keine Stellung nehmen: „Ich habe der Polizei alles gesagt und jagdlich keine Verfehlung gemacht.“ Für Jäger gilt grundsätzlich das gleiche wie für alle anderen Menschen: Wer sich bedroht fühlt, wählt am besten den Notruf. Im Kärntner Jagdgesetz gibt es keinen Warnschuss für Situationen, in denen man sich bei der Jagdausübung von Menschen bedroht fühlt – das Jagdgesetz regelt die Jagd auf Wild. Warnschüsse sind etwa erlaubt, um einen Wolf zu vergrämen.