Berg, See und Kultur: Mit Bus zu Ausflugszielen

Was heuer neu im Programm ist: „Der Nockberge-Sommerbus fährt erstmals auch bis St. Oswald, Bad Kleinkirchheim und zum Falkert.“ So will Bacher Reisen den CO²-Fußabdruck minimieren. Wer aber lieber zum Millstätter See will, der hat die Möglichkeit, mit dem Linienbus von Gmünd nach Seeboden kutschiert zu werden. Und das neunmal am Tag – hin und auch wieder zurück.