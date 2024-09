Jägerin fühlte sich von Soldaten bedroht: Schuss

Exekutivbeamte waren am Freitag gegen 21.30 Uhr in den Wald gerufen worden. Die 68-Jährige hatte einen Schuss mit scharfer Munition abgegeben – ob sie in die Nähe der Militärangehörigen gezielt oder in die Luft geschossen hatte, stand vorerst nicht fest und ist Gegenstand der Ermittlungen.