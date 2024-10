Neue Zeugenaussage bringt Jägerin in Bedrängnis

„Ich bin selber leidenschaftlicher Jäger, Jagdaufseher und Funktionär des niederösterreichischen Landesjagdverbandes. Aber so etwas habe ich in 24 Dienstjahren in Europa, Asien, Afrika und Südamerika nicht erlebt!“ Einen Monat nach dem gefährlichen Vorfall in Kärnten, bei dem eine 68-jährige einheimische Jägerin auf Elitesoldaten der deutschen Bundeswehr geschossen hat, macht ein Übungsteilnehmer gegenüber der „Krone“ seiner Fassungslosigkeit Luft.