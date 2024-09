Schuss bei Militärübung: Verfahren eingestellt

Sie hatte sich von den Bundeswehr-Soldaten „bedroht“ gefühlt, sagte die 68-jährige Jägerin der Polizei nach dem gefährlichen Zwischenfall: Sie war am vergangenen Wochenende – genauer: in der Nacht auf Samstag – auf einem Hochsitz im Wald in Friesach. Dort hatte sie die deutschen Soldaten in Tarnkleidung entdeckt und einen Warnschuss mit scharfer Munition in die Luft abgegeben.