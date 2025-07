Nach Doping-Sünde: Zweite Chance mit zwei Rädern

Jetzt bist du wieder zurück – nicht am Start, aber im Geschäft.

Ja, ich mache das, was ich liebe – nur anders. Ich habe im Juli in Klagenfurt mein Fachgeschäft Gran Turismo Bike Klagenfurt eröffnet, spezialisiert auf Renn- und Gravelbikes. Gerade jetzt, wo der Fahrradhandel kämpft, will ich ein Leuchtturm sein. Ich glaube an den Radboom – der kommt wieder. Und ich hab in den letzten Jahren gezeigt, dass ich mehr kann als nur fahren.