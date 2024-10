Kickl bei VdB: Da wäre man gerne Mäuslein gewesen

Der frühere Grünen-Chef und heutige Bundespräsident Alexander Van der Bellen und der von ebendiesem aus der Regierung Kurz entlassene seinerzeitige Innenminister und heutige Wahlsieger Herbert Kickl. Beide in dunklen Anzügen, die Krawatte des Präsidenten tapetenrot, die des FPÖ-Chefs nicht ganz so leuchtend blau wie die Europafahne im Hintergrund. Wie das 87-minütige Vieraugengespräch genau ablief, darüber hüllten sich zunächst beide in Schweigen.