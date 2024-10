FPÖ-Halali | Blauer Hunger

FPÖ-Halali. Nach dem Erfolg bei den Nationalratswahlen am vergangenen Sonntag blasen die Freiheitlichen jetzt zum Halali auf die Landesfürsten – auf schwarze wie rote. Bereits am Sonntag der nächsten Woche geht es um den Landeshauptmannsessel in Vorarlberg. Wobei das kleinste Bundesland bei der Nationalratswahl eines der wenigen türkis/schwarzen blieb, wenn auch die ÖVP nur zwei Prozentpunkte vor der FPÖ lag. Ganz anders die Situation am 24. November, wenn in der Steiermark der Landtag neu gewählt wird. Dort sitzt die ÖVP noch auf einem 2019 errungenen Riesenvorsprung vor der SPÖ und der FPÖ. Vergangenen Sonntag haben sich die Kräfteverhältnisse umgedreht: Die FPÖ mit 32,4 Prozent deutlich über dem Bundesschnitt und sehr klar vor der ÖVP mit 27,1 Prozent. Die SPÖ blieb mit nur noch 17,5 Prozent markant unter dem ohnehin schwachen Bundesergebnis. Dass die FPÖ mit Mario Kunasek erstmals den steirischen Landeshauptmann stellt: mittlerweile mehr als nur eine Möglichkeit. Viele sagen: eine Wahrscheinlichkeit.