Jeder Zehnte in Favoriten bezieht Mindestsicherung

Das Thema Mindestsicherung ist ein Dauerbrenner, vor allem in Wien. Doch spätestens seit Bekanntwerden der Bezüge einer neunköpfigen syrischen Familie in Höhe von 4600 Euro hat es noch einmal an Fahrt aufgenommen. Und zwar, weil die Mindestsicherung für Familien in keinem Bundesland so hoch ist wie in Wien.