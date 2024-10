Wien: 142.000 Menschen bezogen Mindestsicherung

2023 lebten unter anderem 48.999 Minderjährige in Familien, die die Mindestsicherung in Anspruch nehmen. Das waren 4,3 Prozent mehr als im Jahr davor. Nachdem die Anzahl der unterstützten Minderjährigen seit 2017 sank oder stagnierte, stieg sie laut Hacker 2023 erstmals wieder an. Dazugekommen sind vor allem asylberechtigte Kinder – diese sind zum Teil in Österreich geboren.