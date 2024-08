„Eine Milliarde € Sozialhilfe schreckt mich nicht“

„Soll sich der Herr AMS-Chef endlich mit den Problemen beschäftigen“, teilte Wiens Stadtrat Peter Hacker in Teil 1 des großen „Krone“-Interviews zur Sozialhilfe aus – und legt in Teil 2 noch einmal kräftig nach. Nicht nur zu den Milliarden-Kosten oder dem Pull-Effekt für Flüchtlinge, sondern auch zum Messerverbot in Wien nimmt sich der SPÖ-Politiker kein Blatt vor den Mund.