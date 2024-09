Milliarde Euro Sozialhilfe: „Schreckt mich schon!“

Am Sonntag ist Nationalratswahl, danach geht es in die Koalitionsverhandlungen. Bei einer SPÖ-Regierungsbeteiligung wird sein Name immer wieder genannt: Peter Hanke, Wiener Finanzstadtrat. Wenige Tage vor der Wahl redet Stadtrat Hanke über „sparsames Budgetieren“ und gibt eine Koalitionsempfehlung ab.