Butterpreise in Österreich schnalzen in die Höhe

Auch Preissteigerungen in Deutschland nicht ausgeschlossen

Auch Hans Foldenauer, Sprecher des Bundesverbandes Deutscher Milchviehhalter (BDM), schließt nicht aus, dass die Butterpreise weiter steigen könnten. Wann die Preise in Deutschland wieder sinken werden, sei ungewiss und hänge von der Entwicklung der angelieferten Milchmengen, deren Inhaltsstoffen und der Nachfrage in den kommenden Monaten ab.