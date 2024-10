Wien: Gefährder (15) ist offenbar nicht zu stoppen

„Ich fahr öfter einfach so mit Autos. Ich liebe es, Auto zu fahren“, sagt der 15-Jährige in dem verstörenden Prozess im Wiener Landesgericht. Der Bursche ist im grauen Haus kein Unbekannter. Er wurde schon am 13. Juni verurteilt. Damals war die 14-jährige Erstangeklagte wegen Quälen eines Mädchens in der WG in eine Anstalt eingewiesen worden. Die Mitangeklagten, darunter der 15-Jährige, griffen nicht ein, sondern filmten mit.