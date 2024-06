14-Jährige kommt nach Gewaltexzessen in Anstalt

Vor Strafmündigkeit schon 93 Anzeigen

Ratlosigkeit herrscht deshalb auch am Donnerstag in Saal 13 im Wiener Landesgericht. Wie soll zukünftig eine gewalttätige 14-Jährige betreut werden, die vor ihrer Strafmündigkeit unvorstellbare 93 Anzeigen (!) wegen verschiedensten Delikten am Konto hat und die letzten Monate in U-Haft saß, unter anderem wegen einer unfassbaren Tat am 12. Jänner 2024, wenige Tage nach ihrem 14. Geburtstag.