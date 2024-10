Welche Winzer gewinnen heute die Trophäe?

160 Experten in der Jury

Die hohe Qualität spiegelt sich in der Verleihung der Rot-Goldenen Traube wider. Mit der „Krone“ als Partner wird die Crème de la Crème des Weinbaus vor den Vorhang geholt. Wer zum erlauchten Kreis der großen Gewinner zählt, wird eine hochkarätige Jury aus 160 namhaften Experten und prominenten Gästen am Nachmittag im Rahmen einer Blindverkostung in neun Kategorien herausfinden.