Süßes Weihnachtszuckerl oder saurer Apfel?

Die Freude, der Jubel über den größten Sieg in der Parteigeschichte: Den müssen selbst jene verstehen, die mit der FPÖ so gar nichts am Hut haben. Fast 30 Prozent erreichte die Partei am Sonntag, geht erstmals als Erster durchs Ziel – das hat nicht einmal Jörg Haider zu seiner allerbesten Zeit geschafft.