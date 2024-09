Schwarze spüren den kalten FPÖ-Atem im Nacken

„Keiner will eine Koalition der Gescheiterten“

Gelassen und gleichzeitig hoch erfreut zeigte sich der große Wahlsieger: „Die Leute wollen Veränderung und einen Volkskanzler Kickl“, stellte im Sternbräu mit Volker Reifenberger Salzburgs FPÖ-Spitzenkandidat fest. Das Plus gegenüber 2019 von 14,3 freute auch Marlene Svazek. Die Landespartei-Chefin sprach von einem historischen Ergebnis und will ihre Partei auch auf Bundesebene in Regierungsverantwortung sehen: „Eine Koalition der Gescheiterten wollen die Österreicher sicher nicht mehr.“