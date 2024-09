Steiermark-Trend: Die FPÖ ist deutlich auf Platz 1

Versteinerte Mienen bei ÖVP und Grünen

Die Stimmung in den steirischen Parteizentralen entspricht den Ergebnissen. Jubel gibt es bei der FPÖ, auch bei den Neos sieht man viele zufriedene Gesichter. Versteinerte Mienen waren bei der Hochrechnung hingegen in der ÖVP-Parteizentrale am Karmeliterplatz zu sehen, auch die Stimmung bei den Grünen ist sehr schaumgebremst.