Freiheitliche jubeln über „starken Rückenwind“

„Drexler ist der Gejagte“

Amesbauer freut sich über Gewinne in der ganzen Steiermark und vor allem im Mürztal: „Die Stimmung ist hervorragend.“ Wie so viele blaue Funktionäre hofft auch er auf eine Regierungsbeteiligung mit Herbert Kickl an der Spitze. „Das ist mein oberstes Ziel. Aus meiner Sicht führt kein Weg an ihm vorbei.“