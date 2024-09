Nach ÖVP-Pleite: „Da gibt‘s nichts zu beschönigen“

Für die Landtagswahl rechnen viele bei den Schwarzen nun damit, dass aus dem Dreikampf mit SPÖ-Chef Anton Lang und Mario Kunasek (FPÖ) ein Zweikampf mit den Freiheitlichen wird. „Ich nehme an, dass die Steirer wissen, wer und was zur Wahl steht. Das war eine Bundeswahl, in zwei Monaten haben wir eine Landeswahl, in die wir hochmotiviert und mit vollem Einsatz gehen und um jede Stimme kämpfen werden.“