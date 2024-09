SPÖ: „Man hat sich keine Wunder erhoffen können“

Mit betretenen Mienen warteten die roten Funktionäre in der Parteizentrale in der Grazer Metahofgasse auf die erste Hochrechnung – von Optimismus keine Spur! Die Befürchtungen wurden wahr, als die Balken der Grafik über den Bildschirm flimmerten: Das desaströse Ergebnis für die SPÖ ist ein Schock, die Bestürzung darüber, dass die FPÖ derart abgeräumt hat, noch größer. Hinter vorgehaltener Hand geben einige Rote aber zu, mit dem Absturz Andreas Bablers gerechnet zu haben, manche sind ihm die Watschn sogar vergönnt. Viele hätten noch immer lieber Hans Peter Doskozil an der Spitze gesehen.