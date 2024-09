Für die Grünen ist es „kein ganz einfacher Abend“

„Ich bin ja nicht Mitglied der SPÖ“

„Dabei haben wir in der Regierung gute Arbeit geleistet“, sagt Krautwaschl der „Krone“ in einer ersten Reaktion. Auf die Frage, ob Werner Kogler vielleicht der falsche Spitzenkandidat war, antwortet sie diplomatisch und mit einem Seitenhieb in Richtung Rote: „Ich bin ja nicht Mitglied der SPÖ“, sagt sie und steht weiter hinter Kogler: „Er war ein großartiger Teamleader für alles, was wir in der Regierung geschafft haben“, sagt sie. „Aber wir haben die Leute nicht ausreichend davon überzeugen können, uns dafür auch ihre Stimme zu geben.“