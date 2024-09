Wassersystem: Wie Klagenfurt seinen Durst stillt

Bakterien, die in der Vorwoche im Wassernetz entdeckt worden sind, haben die Versorgung der Landeshauptstadt mit einem Mal in den Fokus gerückt. Die Belastung ist zwar gering, die „Keimzahl“ wird mit 1 bis 11 angegeben. Aber eigentlich – und im Normalfall – liegt sie natürlich bei null. Ein Luxus, von dem man in vielen Ländern der Erde nur träumen kann. Und zum Vergleich: Als im Sommer für die Badeplätze an der „Sattnitz“ Alarm gegeben worden war, lag dort die Keimzahl bei 600 ...