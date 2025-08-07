Ritterspiele: „Das Fest ist einfach unglaublich“

Hier sind die Ritter los! Die ersten Sieger genossen das exklusive „Krone“- Gewinnpaket beim Mittelalterfest auf der Burg Sommeregg in Seeboden.
„So gastfreundlich wurden wir selten willkommen geheißen“, freuen sich Fiete Rahmel und Jana Lüders mit Sohn Elian, Oma Kerstin und Opa Stefan. Sie sind zwei von mehreren Gewinnern des Ritterspektakel-Gewinnpakets, das die „Krone“ exklusiv verlost hat.
Foltermuseum, Kulinarik, Mittelaltermarkt
Nicht nur bei der Show der Ritter war die Familie hautnah dabei. „Wir wurden von ,Burg-Herold‘ Harald begleitet und durften einen Blick hinter die Kulissen werfen.“ Fasziniert waren die deutschen Urlauber vom Mittelaltermarkt. „Ich habe Kräuter, die für mich angemischt wurden und ein Holzschwert für meinen Enkel als Erinnerung gekauft“, strahlt Opa Stefan.
Das Foltermuseum bringt Oma Kerstin zum Staunen. „Das ist einfach unglaublich, wie die Ritterspiele selbst!“ Und Papa Fiete: „Zudem wurden wir den ganzen Tag kulinarisch verwöhnt.“
Noch bis 24. August finden die einzigartigen mittelalterlichen Spiele, die Besucher aus nah und fern anziehen, statt.
