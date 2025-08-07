Ritterspiele: „Das Fest ist einfach unglaublich“

Foltermuseum, Kulinarik, Mittelaltermarkt

Nicht nur bei der Show der Ritter war die Familie hautnah dabei. „Wir wurden von ,Burg-Herold‘ Harald begleitet und durften einen Blick hinter die Kulissen werfen.“ Fasziniert waren die deutschen Urlauber vom Mittelaltermarkt. „Ich habe Kräuter, die für mich angemischt wurden und ein Holzschwert für meinen Enkel als Erinnerung gekauft“, strahlt Opa Stefan.