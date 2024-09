Kogler: „Wir sind genau auf der richtigen Seite“

Sollten die Grünen nach der Nationalratswahl am kommenden Sonntag weniger mitzureden haben, drohe hier ein Rückschritt. „Entlang dieser Antworten sind wir genau auf der richtigen Seite“, sagte Kogler am Freitagnachmittag am Maria-Theresien-Platz in Wien. Die jüngste Hochwasserkatastrophe habe zumindest dafür gesorgt, dass Klima- und Naturschutz nun wieder höher auf der Agenda stünden.