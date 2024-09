Das Stubenberghaus tischt ein noch letztes Mal auf

Seit über zehn Jahren hatten die beiden das Stubenberghaus erfolgreich betrieben – etwa 600 Gäste kamen an einem guten Wochenende. „Es hat keinen Tag gegeben, wo wir nicht oben waren“, erzählt Weixler, „wir waren die ersten, die in der Früh gekommen sind, und die letzten, die am Abend gegangen sind.“ Ursprünglich hatten sie sogar sieben Tage die Woche geöffnet – zuletzt aus Personalgründen nur noch fünf.