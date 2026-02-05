Übler Sturz! Hemetsberger verliert Helm und blutet

„Juckt mich nicht“

Wie es dazu kam, dass der Helm aufging? Hemetsberger: „Ich habe keine Ahnung, aber es juckt mich überhaupt nicht. Bei so einem Einschlag kann das passieren. Da kritisiere ich niemanden. Der Mundschutz hat sich aber bewährt, ich habe voll draufgebissen, sonst wären wieder Zähne draußen gewesen.“

Dazu kamen andere Probleme. Er klagte vor weiteren ärztlichen Untersuchungen über „ein ganz bisschen Kopfweh“ und hoffte, dass die „Schwellung beim Auge weggeht, weil momentan sehe ich nicht so gut“. Groß war sein Ärger über den Sturz. „Ich habe den gleichen Scheiß wie in Kitzbühel gemacht. Einmal kann man einen Fehler machen, aber nicht zweimal. Dann ist man ein Idiot, das ärgert mich gewaltig.“