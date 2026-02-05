Übler Sturz! Hemetsberger verliert Helm und blutet

Wilder Sturz von ÖSV-Ass Daniel Hemetsberger! Der Oberösterreicher verlor im zweiten Training für die Olympia-Abfahrt in Bormio seinen Helm während der Flugphase und krachte in die Auffangnetze.
„Sowas darf nicht passieren. Das muss man überdenken“, schimpfte ORF-Experte Hans Knauß über den lockeren Sitz des Helms.
Trotz des heftigen Einschlags gab es schnell Entwarnung. Hemetsberger konnte ohne Hilfe aufstehen und selbstständig in den Zielraum fahren. Der 34-Jährige erlitt lediglich blutige Schürfwunden im Gesicht.
„Ich war Gott sei Dank nicht weg, während dem Sturz. Ich konnte selbst runterfahren. Der Einschlag ins Tor war grauslich“, schilderte Hemetsberger gegenüber der „Krone“ in der Mixed Zone. „Der Airbag ist zum Glück aufgegangen. Mein rechter Fuß ist ein bisschen verdreht, der tut noch weh, aber es sollte passen.“
„Juckt mich nicht“
Wie es dazu kam, dass der Helm aufging? Hemetsberger: „Ich habe keine Ahnung, aber es juckt mich überhaupt nicht. Bei so einem Einschlag kann das passieren. Da kritisiere ich niemanden. Der Mundschutz hat sich aber bewährt, ich habe voll draufgebissen, sonst wären wieder Zähne draußen gewesen.“
Dazu kamen andere Probleme. Er klagte vor weiteren ärztlichen Untersuchungen über „ein ganz bisschen Kopfweh“ und hoffte, dass die „Schwellung beim Auge weggeht, weil momentan sehe ich nicht so gut“. Groß war sein Ärger über den Sturz. „Ich habe den gleichen Scheiß wie in Kitzbühel gemacht. Einmal kann man einen Fehler machen, aber nicht zweimal. Dann ist man ein Idiot, das ärgert mich gewaltig.“
Hemetsberger lässt sich jetzt erst einmal medizinisch durchchecken. Einem Start bei den Olympischen Spielen sollte aber nichts im Wege stehen.
