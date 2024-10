Erkältet – und alles tut weh! Was wirklich hilft

So gilt etwa Ingwer als wahres Wundermittel in der Naturheilkunde. Er wirkt entzündungshemmend, fördert die Durchblutung und stärkt das Immunsystem. Ein frischer Ingwertee hilft nicht nur, die Erkältungssymptome zu lindern, sondern wirkt auch wohltuend auf die Muskeln. Dazu einfach einige Scheiben frischen Ingwer in heißem Wasser ziehen lassen, mit Honig süßen und langsam trinken. Ingwer wirkt von innen wärmend und bekämpft die Entzündung, die für die Gliederschmerzen verantwortlich ist.